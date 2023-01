Théâtre – « Mariage et châtiment » Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Cette comédie rocambolesque de la Cie Six pieds sur scène met en scène deux copains dont la vie va être bouleversée par le mensonge de l’un d’entre eux. Invité comme témoin du mariage de l’autre, celui-ci va lui faire faux bond à la dernière minute… Réservations sur Billetweb (Billetterie : Mariage et châtiment – Billetweb) ou via le site (www.sixpiedssurscene.fr).

Une permanence billetterie se tiendra le samedi 21 janvier, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, dans le hall du Triskell. +33 7 49 29 06 91 Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé

