CARTOGRAPHIE IMAGINAIRE Théâtre Marcelin Berthelot – Jean Guerrin / Montreuil Montreuil, 1 février 2024

CARTOGRAPHIE IMAGINAIRE 1 et 2 février 2024 Théâtre Marcelin Berthelot – Jean Guerrin / Montreuil Invitation mais réservation nécessaire

Cartographie imaginaire, c’est l’histoire d’un personnage qui doit aller d’un point à un autre avec une carte pour se repérer, mais dès qu’il ouvre et referme cette carte, le territoire et la carte en question se transforment simultanément.

Cartographie imaginaire est une invitation à glisser ensemble dans une sorte de rêve éveillé fait d’une succession de paysages étranges tour à tour arides, ludiques et déconcertants.

Dans ce récit quasi Beckettien, les territoires occupés se racontent en pointillés. La carte devient métaphore pour questionner nos impossibles chemins, les coups du sort, les murs qui sans cesse se dressent et qu’il faut apprendre à contourner.

Pour adapter ce songe allégorique, la narratrice Judith Morisseau, la dessinatrice Zoé Chantre, le manipulateur Yvan Corbineau, le compositeur Jean-François Oliver, le concepteur technique et éclairagiste Thibault Moutin confectionnent à vue les tableaux de cet étrange itinéraire.

Théâtre Marcelin Berthelot – Jean Guerrin / Montreuil 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:45:00+01:00

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:45:00+01:00

