Qui vous crûtes aimer Théâtre Marcelin Berthelot – Jean Guerrin / Montreuil, 16 mars 2023, Montreuil. Qui vous crûtes aimer 16 – 18 mars Théâtre Marcelin Berthelot – Jean Guerrin / Montreuil billetterie / invitations Ça commence comme une comédie romantique, avec des trajectoires croisées : des histoires d’amour, de jalousies, de trahisons… Et puis soudain, le monstrueux et l’effroi entrent par effraction dans le quotidien. Tout un petit monde qui fête son anniversaire, travaille, boit du rosé, fait l’amour et du sport, se retrouve le dimanche matin. Puis dans le secret de l’alcôve, à la faveur d’une indiscrétion, quelqu’un glisse le doigt dans l’engrenage, et tout son corps sera broyé.

Mais ça n’empêchera pas qu’on se retrouve dimanche prochain, pour manger des huîtres. Qui vous crûtes aimer explore la place du secret dans la relation amoureuse, la soif de connaissance absolue, le désir de possession. Et le regret, souvent corollaire de cette insatiabilité.

Pour nous immerger dans ce conte contemporain trouble, La Cabine Leslie propose un dispositif qui emprunte aux codes du cinéma, et nous entraîne sur la pente savonneuse de nos propres mécanismes sociaux et intimes.

