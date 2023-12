Spectacle enfants « En attendant Noël » – Dimanche 17 décembre Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane, 17 décembre 2023, Villeneuve-Tolosane.

Début : 2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

Tout cela dans l’atmosphère douce, saisissante et irréelle des « floconfettis ». Une belle façon de patienter en attendant Noël…

Par Pierre et Vincent.

> Durée environ 1h.

> À partir de 3 ans.

> Participation libre, au profit d’associations caritatives.

Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

spectacle Noël