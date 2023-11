Théâtre : « Chronique d’une rencontre » – Vendredi 10 novembre Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane, 10 novembre 2023, Villeneuve-Tolosane.

Théâtre : « Chronique d’une rencontre » – Vendredi 10 novembre Vendredi 10 novembre, 20h30 Théâtre Marcel Pagnol Sur réservation

Un homme aborde une femme, un bouquet à la main. Mais le bouquet n’est pas pour elle… Entre cette femme au parcours chaotique et troublé, et cet homme visiblement désabusé, une sorte de jeu de chat et de la souris va se mettre en place. Ils vont se confier, s’interroger, se découvrir. Ils iront même jusqu’à se raconter leurs secrets les plus intimes. Mais, au final… se disent-ils vraiment la vérité ?

Ce montage de textes extraits de l’œuvre de Xavier Durringer est une comédie dramatique aux émotions multiples. Mais c’est avant tout le très beau portrait d’une femme d’aujourd’hui.

> Durée 1 h 10 environ.

> À partir de 12 ans

> Tarifs : 13 € / 10 € / 8 €

Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 90 44 88 »}, {« type »: « email », « value »: « ciepetitmatin@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

