Conte musical : « le voyage de Diego » – Vendredi 9 juin
Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane

Villeneuve-Tolosane Conte musical : « le voyage de Diego » – Vendredi 9 juin Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane, 9 juin 2023, Villeneuve-Tolosane. Conte musical : « le voyage de Diego » – Vendredi 9 juin Vendredi 9 juin, 20h00 Théâtre Marcel Pagnol Pour lutter contre le racisme, il faut le repérer et l’expliquer. À travers l’histoire des Ancêtres de Diego, un enfant de 6 ans confronté pour la première fois à la différence, le public est invité à voyager en musique à travers plusieurs continents. Spectacle intergénérationnel

Gratuit Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Vendredi 9 juin, 20h00
Théâtre Marcel Pagnol
83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane
Age min 3
Age max 99

