Spectacle de danse : « Alek & Sophie » par la cie BAAL – Samedi 3 juin Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Spectacle de danse : « Alek & Sophie » par la cie BAAL – Samedi 3 juin Théâtre Marcel Pagnol, 3 juin 2023, Villeneuve-Tolosane. Spectacle de danse : « Alek & Sophie » par la cie BAAL – Samedi 3 juin Samedi 3 juin, 11h00 Théâtre Marcel Pagnol Des êtres venus d’ailleurs arrivent dans ce lieu inconnu, créé à partir de cercles et de sphères qui prennent vie, pour jouer avec le petit peuple terrestre.

Une œuvre surréaliste créée grâce aux objets, à la danse, au rapport avec la technologie et à la participation du public. Une « utopie de proximité » à travers un espace partagé conçu avant tout pour les enfants ! Depuis 2012, Baal expérimente a une approche différente de la danse et du mouvement, qui ne se soumet pas à une certaine normativité attendue dans cette discipline. La compagnie explore et trouve son propre langage, avec ses gestes, son corps. À partir de 3 ans Durée 50 min Tarif unique (5 €) Jusqu’au dimanche 4 juin : découverte et animation des installations scéniques. Dans le cadre d’EXIT – spectacles en espace public, du 2 au 4 juin 2023 en partenariat avec Toulouse Métropole et l’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

spectacle danse

