Villeneuve-Tolosane Printemps des droits humains et de la terre – Mercredi 31 mai Théâtre Marcel Pagnol, 31 mai 2023, Villeneuve-Tolosane. Printemps des droits humains et de la terre – Mercredi 31 mai Mercredi 31 mai, 09h00 Théâtre Marcel Pagnol Les objectifs du projet sont notamment de promouvoir auprès des jeunes la richesse de la diversité, et les amener à identifier les causes des préjugés et des stéréotypes. Ainsi, les enfants et les jeunes sont invités à agir en faveur de la promotion des droits humains, et de la lutte contre les discriminations. Lors de la manifestation, 8 communes seront représentées : Cugnaux, Castelginest, Flourens, Mons, Saint-Orens, Saint Alban, Seilh, Villeneuve-Tolosane. La restitution pour les enfants se déroulera à Villeneuve-Tolosane. Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

