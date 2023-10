Cet évènement est passé Soirée film « Quand tu seras grand » – Mardi 30 mai Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Soirée film « Quand tu seras grand » – Mardi 30 mai Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane, 30 mai 2023, Villeneuve-Tolosane. Soirée film « Quand tu seras grand » – Mardi 30 mai Mardi 30 mai, 20h00 Théâtre Marcel Pagnol Renseignements Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face aux manques de moyens avec une bonne humeur contagieuse. L’arrivée d’Aude et de sa classe d’enfants va bousculer le quotidien de tous… Genre : Comédie Dramatique • De : Andréa Bescond, Eric Métayer Avec Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Evelyne Istria

Durée 1h39 Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.villeneuve-tolosane.fr/decouvrir-bouger/agenda-des-evenements/agenda-de-la-ville/308-defi-10-jours-sans-ecrans »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane

