Printemps du rire – Vendredi 31 mars Théâtre Marcel Pagnol, 31 mars 2023, Villeneuve-Tolosane.

LE CRACK BOURSIER

Par la Cie des Astronambules

En 2070, toute une partie de la population masculine est devenue stérile. De rares privilégiés ont gardé leurs capacités reproductrices et donnent de leur personne sans relâche pour pérenniser l’espèce. Cotées en Bourse, les semences sont rigoureusement sélectionnées, conservées et revendues par les banques, devenues gardiennes de l’avenir de l’humanité… Suite à une énième flambée des prix, une comédienne au chômage, décide de passer à l’action et organise un holdup. Une distribution haute en couleur portée par un quintet de choc !

À partir de 15 ans – Durée : 1 h 15 min

ROSEMONDE

Par la Cie du Vide

Rosemonde n’est jamais bien loin. Puisqu’elle est là… elle va en profiter pour tester en avant-première mondiale une idée incongrue… Celle qu’elle n’a jamais osé tester chez elle, même les volets fermés ! Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des vrais. De la peur, de l’émotion, de l’argumentation… Plus de temps pour ces simagrées… Il faut sauter ! Rosemonde, c’est une sorte de solo clownesque, mais c’est avant tout un moment de vie… désopilant ! C’est gonflé, exagéré… tout juste extravagant !

À partir de 10 ans – Durée : 1 h

Un grignotage est offert entre les deux spectacles.

Tarifs : 11 € – 8,50 € – 5 €

Réservation recommandée

Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T19:00:00+02:00 – 2023-03-31T21:00:00+02:00

spectacle humour