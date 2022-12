Choeurs de l’Opéra national du Capitole – Vendredi 16 décembre Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Choeurs de l’Opéra national du Capitole – Vendredi 16 décembre Théâtre Marcel Pagnol, 16 décembre 2022, Villeneuve-Tolosane. Choeurs de l’Opéra national du Capitole – Vendredi 16 décembre Vendredi 16 décembre, 20h30 Théâtre Marcel Pagnol Un concert du Chœur de l’Opéra national du Capitole est toujours un événement, tant les occasions sont rares de l’entendre hors des murs de son théâtre toulousain Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Un concert du Chœur de l’Opéra national du Capitole est toujours un événement, tant les occasions sont rares de l’entendre hors des murs de son théâtre toulousain où il brille magistralement dans le répertoire lyrique. Le Chœur de l’Opéra national du Capitole s’est aujourd’hui imposé comme l’un des chœurs d’opéra les plus renommés de France. Les programmes qu’il propose, religieux ou profanes, sont toujours préparés avec la même recherche de perfection et de partage. Le programme de cette soirée témoignera de tous ces talents conjugués, tant dans la musique sacrée de Jean-Sébastien Bach que dans les chants traditionnels de Noël. Durée : 1h15 de concert + 10/15min d’entracte

Tous les spectacles sont à participation libre au profit des associations de la ville.

