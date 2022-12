Théâtre : Marcel ne fait rien Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime Par la Compagnie Matalepse – Dès 1 ans. À l’approche de l’hiver, tous les “musalots” font des provisions. Tous, sauf un. Marcel, lui, ne fait rien. Il rêve… Mêlant théâtre d’ombres et violoncelle, le spectacle nous plonge dans l’univers joyeux des musalots qui nous ouvrent leur monde. Ce spectacle visuel et musical propose une entrée dans le récit, où chacun s’invente les images de ses premières histoires. Le samedi 4 février à 10h30 au Tetris.

Le samedi 4 février à 10h30 au Tetris.

Durée : 30 min. À11h, après le spectacle : rencontre et échanges avec les artistes

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

