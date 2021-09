Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne, Val de Louyre et Caudeau Théâtre “Maquis l’ardeur des jours heureux” Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’évènement: Dordogne

Val de Louyre et Caudeau Dordogne Val de Louyre et Caudeau 10 EUR Soirée théâtre à Cendrieux avec la Compagnie du Sûr Saut ” Maquis, l’ardeur des jours heureux”:

Samedi 25 septembre 2021 à 20 heures à l’espace culturel André Malraux. ” Au coeur des sous-bois cinq maquisard.e.s survivent… Au rythme de la poésie, des discussions politiques, des chants et des actes de sabotages on s’arme de patience et d’espoir.

Maquis, c’est du quotidien. Des minutes qu’on vit comme des heures.

Maquis, c’est aussi penser à l’après, à demain sans savoir ce que sera la prochaine heure ” Tarifs : 10 € par adulte. Gratuit pour les -18ans

Infos et réservations au 05.53.73.55.85 ou par mail à service.animation@ville-sainte-alvere.fr

