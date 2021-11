Théâtre: Maquis “L’ardeur des Heureux Jours” Lescar, 27 novembre 2021, Lescar.

Théâtre: Maquis “L’ardeur des Heureux Jours” Théâtre La Charcuterie Rue du Pont Louis Lescar

2021-11-27 – 2021-11-27 Théâtre La Charcuterie Rue du Pont Louis

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar

EUR 12 18 Une pièce de A. Tricard par la compagnie du Sûr Saut de Bordeaux

Au coeur de la France, cinq maquisard survivent dans les bois.

Poésie, discussions, chants et actes de sabotage, patience et ardeur dans l’ombre et la nuit. Mais aussi rires, insouciance de la jeunesse, festin de pommes de terre et batailles de linge, pendant la guerre parfois on oublie la guerre…

+33 6 09 90 12 23

sûr saut

