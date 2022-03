Théâtre – “Manoir sans défense” Moncontour, 5 mars 2022, Moncontour.

Théâtre – “Manoir sans défense” place de la Carrière Salle du CAC Moncontour

2022-03-05 – 2022-03-05 place de la Carrière Salle du CAC

Moncontour Côtes d’Armor Moncontour

La troupe de Moncontour a le plaisir de retrouver le chemin des planches, mais surtout son public, à l’occasion de la présentation de sa toute nouvelle pièce Manoir sans défense de Philippe Caure.

Nous vous attendons pour des retrouvailles pleines de rire, de suspense et d’intrigues…

Résumé de la pièce :

Ce manoir perdu en pleine campagne va être mis aux enchères, et on dit dans la région qu’il renferme un trésor. Il ne reste que quelques jours pour vérifier si la légende est vraie. Le moment est idéal, personne ne viendra ce week-end, on pourra donc fouiller discrètement, avant qu’il ne soit vendu.

Rendez-vous les samedi 26 février et 5 mars 2022 à 20h30 et les dimanche 27 février et 6 mars à 14h30 à la salle du CAC à Moncontour. N’oubliez pas vos pass sanitaires !

+33 2 96 73 41 05

place de la Carrière Salle du CAC Moncontour

