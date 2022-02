Théâtre : MANITOBA Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Théâtre : MANITOBA Montluçon, 4 mai 2022, Montluçon. Théâtre : MANITOBA Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

2022-05-04 19:30:00 – 2022-05-04 Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux

Montluçon Allier Carte Blanche à la Jeune Troupe #2.

La Jeune Troupe s’empare de cette fable écologique à sketchs, entre rire-tragique et idiotie, comme une tentative d’exploration de notre rapport au monde, au langage et aux utopies. billetterie@cdntdi.com +33 4 70 03 86 18 Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

dernière mise à jour : 2021-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Ville Montluçon lieuville Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Théâtre : MANITOBA Montluçon 2022-05-04 was last modified: by Théâtre : MANITOBA Montluçon Montluçon 4 mai 2022 Allier Montluçon

Montluçon Allier