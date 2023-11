Shakuhachi et shamisen – Musique japonaise Théâtre Mandapa, Paris (75) Shakuhachi et shamisen – Musique japonaise Théâtre Mandapa, Paris (75), 15 décembre 2023, . Shakuhachi et shamisen – Musique japonaise Vendredi 15 décembre, 20h30 Théâtre Mandapa, Paris (75) 16/12/8 Le duo Satsuki propose un large éventail musical : mélodies méditatives portées par le son profond et envoûtant du shakuhachi, rythmes enjoués du Minyô, chants des fêtes populaires, mais aussi l’énergie rugueuse du Tsugara-shamisen, appelé aussi « Blues Japonais », ou encore le style délicat et mélancolique du Kakyoku, art de l’époque Meïji. source : événement Shakuhachi et shamisen – Musique japonaise publié sur AgendaTrad Théâtre Mandapa, Paris (75) 6, Rue Wurtz

Théâtre Mandapa, 75013 Paris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46690 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T00:30:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T00:30:00+01:00 stage danse Détails Autres Lieu Théâtre Mandapa, Paris (75) Adresse 6, Rue Wurtz Théâtre Mandapa, 75013 Paris, France Age max 110 Lieu Ville Théâtre Mandapa, Paris (75) latitude longitude 48.827568;2.345053

Théâtre Mandapa, Paris (75) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//