Je te dirai les mots – Musique chinoise

Samedi 2 décembre, 20h30
Théâtre Mandapa, Paris (75)

« À combien d'amours faut-il renoncer en ce bas monde ?Dans ce monde flottant,J'ai croisé mille fois les chemins de ceux que j'aimeet qui m'aiment…Acceptons les plaisirssans savoir s'ils nous conduisent au désastre,ou vers des affinités prédestinées. »

Tshanyang Gyatso, 6ème Dalaï Lama,1683-1706

Ling Chen et Yaping se sont rencontrées lors d'un Festival de Cinéma Chinois en 2018.Et le duo Chant-Yang Qin (Sino-Franco-Taïwanais) est né en 2019.

– Poésie (chants populaires) de différentes ethnies chinoises.
- Mélodies de Shanghai des années 30, et d'Hong Kong des années 60.
- Chansons grecques, françaises, séfarades…

Théâtre Mandapa
6, Rue Wurtz
75013 Paris, France

