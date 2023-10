Danse Chhau de Seraikella – Inde Théâtre Mandapa, Paris (75) Danse Chhau de Seraikella – Inde Théâtre Mandapa, Paris (75), 25 novembre 2023, . Danse Chhau de Seraikella – Inde Samedi 25 novembre, 20h30 Théâtre Mandapa, Paris (75) 20/16/12 Du mot sanscrit chhaya, le Chhau de Seraikella, de la région du Jharkhand représente des danses masquées développées dans une forme stylisée et sophistiquée au sein de la famille royale de la principauté de Seraikella. Différente des autres formes de danse indienne principalement par son traitement de l’espace et des émotions (masque), elle met en scène des personnages issus des Puranas, et sa technique repose sur des traditions martiales. Shashadhar Acharya, décoré du Padmashri en 2020, représente la 5ᵉ génération de danseurs de Chhau.Son fils Shubham suit cette tradition, et l’accompagne dans la transmission. En partenariat avec l’Arta source : événement Danse Chhau de Seraikella – Inde publié sur AgendaTrad Théâtre Mandapa, Paris (75) 6, Rue Wurtz

