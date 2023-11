Hommage à Rabindranath Tagore – Inde Théâtre Mandapa, Paris (75), 19 novembre 2023, .

Hommage à Rabindranath Tagore – Inde Dimanche 19 novembre, 15h00 Théâtre Mandapa, Paris (75) 16/12/8

Documentaire et concert présentant la vie de Rabindranath Tagore, compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe.

« Portrait d’un sage », film réalisé par Sylvain Roumette.

Le documentaire présente la vie de Rabindranath Tagore, compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe, prix Nobel de littérature en 1913. Une vie chantée et illustrée par Arif Rana, chant, ektara, dotara, guitare et Kumkum, chant, harmonium.

Discussion, lectures des poèmes de Rabindranath Tagore et autres, en multilingues autour d’un thé indien.

Concert et chants poétiques bengalis :Arif Rana, chant, ektara, dotara, guitareKumkum, chant, harmoniumDans un répertoire de chants baûl, de chants de Tagore et de Nazrul.

Exposition sur la vie et les œuvres de Rabindranath Tagore.

source : événement Hommage à Rabindranath Tagore – Inde publié sur AgendaTrad

Théâtre Mandapa, Paris (75) 6, Rue Wurtz

Théâtre Mandapa, 75013 Paris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46201 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

stage danse