Résonances et embuscades – Musique chinoise Théâtre Mandapa, Paris (75) Résonances et embuscades – Musique chinoise Théâtre Mandapa, Paris (75), 18 novembre 2023, . Résonances et embuscades – Musique chinoise Samedi 18 novembre, 20h30 Théâtre Mandapa, Paris (75) 16/12/8 La tradition chinoise à travers les âges, des représentations de la nature au guzheng aux combats en armures à la pipa, le tout dansé pour illustrer l’élégance… Wu Bing, guzheng (cithare à 21 cordes) : « Le retour du pêcheur ». Wu Bing et You Mengjia (danse) « La Cascade en haut de la Montagne » Inspiré d’un poème de la dynastie Tang (618 – 907 de notre ère) évoquant deux thèmes, la montagne et le torrent. Wu Bing, guzheng : « Résonances – Tie Ma Yin » (contemporain, 1985) You Mengjia : Danse traditionnelle : « Le croissant de Lune s’élève dans le ciel ». Wu Bing : Pipa (luth à quatre cordes) « Danse de Yi »(1960) « Chante et danse » (1925) You Mengjia : Danse de l’éventail : « les papillons amoureux – Liang Zhu » Wu Bing : Pipa « L’Embuscade » : il s’agit d’une composition classique, emblématique du pipa, qui a pour thème une bataille illustre, décisive pour l’Empereur des HAN. De nombreuses techniques y sont utilisées : roulements, claquements, pizzicato, harmoniques, glissando. L’Idée est de visualiser la bataille, écoutez et vous entendrez les chevaux hennir et le choc des armes. Wu Bing enseigne à l’Institut Supérieur d’Art du Zhejiang, le luth chinois (pipa) et le guzheng (cithare) durant 20 ans, tout en menant une carrière de soliste en Asie, Europe et USA. You Mengjia, professeur de danse, danseuse et également chorégraphe, médaille d’or lors de la 2ᵉ édition du « Festival International des Arts pour Enfants », à Wenzhou. source : événement Résonances et embuscades – Musique chinoise publié sur AgendaTrad Théâtre Mandapa, Paris (75) 6, Rue Wurtz

Théâtre Mandapa, 75013 Paris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46189 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00 stage baleti Détails Autres Lieu Théâtre Mandapa, Paris (75) Adresse 6, Rue Wurtz Théâtre Mandapa, 75013 Paris, France Age max 110 Lieu Ville Théâtre Mandapa, Paris (75) latitude longitude 48.827568;2.345053

Théâtre Mandapa, Paris (75) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//