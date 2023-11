Japanistan – Du Japon à l’Afghanistan Théâtre Mandapa, Paris (75), 17 novembre 2023, .

Japanistan – Du Japon à l’Afghanistan Vendredi 17 novembre, 20h30 Théâtre Mandapa, Paris (75) 16/12/8

Kengo Saito mêle son héritage japonais à la musique afghane pour faire jaillir les paysages sonores hybrides de Japanistan, une création inédite ‘made in Paris’.

Au concert, le shakuhachi, la flute traditionnelle japonaise au timbre très riche et aérien, rejoint le son envoûtant du rubab. La résonance soutenue du daf et du tombak, les percussions persanes, complète la formation en trio. Ensemble, ils composent un florilège de mélodies et de rythmes qui parcourt l’Asie dans une expression inédite.

Kengo Saito, rubab afghanJean-François Suizan Lagrost, flûte ShakuhachiErshad Tehrani, daf, tombak

Théâtre Mandapa, Paris (75) 6, Rue Wurtz

