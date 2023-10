A l’occasion de la fête Diwali – Récital de Bharata Natyam Théâtre Mandapa, Paris (75), 12 novembre 2023, .

A l’occasion de la fête Diwali – Récital de Bharata Natyam Dimanche 12 novembre, 18h00 Théâtre Mandapa, Paris (75) 16/12/8

À partir de l’observation des sculptures et d’une étude méticuleuse de ces textes anciens où chaque position de la tête, des mains et des jambes est décrite, Anugraha Sridhar recrée le mouvement avant, pendant et après la pose sculptée en considérant que cette « pose » est un passage, un moment bref et non une posture définie, une finalité en soi. Elle créé ainsi son propre style qu’elle nomme Bharatanrityam.

Anugraha Sridhar danseuse de bharatanatyam et chanteuse carnatique habite à New York.

Elle est la directrice artistique de « Anugraha Arts » — Centre for Bharatanrityam.

Disciple de Dr Padma Subrahmanyam, Anugraha Sridhar s’est spécialisée dans les 108 karanas, dans la continuité des recherches de son maître.

Anugraha travaille avec des danseurs et écoles comme Jiva dance, Navatman NY.

Elle chorégraphie et enseigne le bharatanatyam à travers les États-Unis.

Elle est titulaire d’une maîtrise en politique publique de l’université de Sydney, en Australie.

Théâtre Mandapa, Paris (75) 6, Rue Wurtz

Théâtre Mandapa, 75013 Paris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45879 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T18:00:00+01:00 – 2023-11-12T22:00:00+01:00

