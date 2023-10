Shiva Shakti – Odissi – Danse indienne Théâtre Mandapa, Paris (75) Shiva Shakti – Odissi – Danse indienne Théâtre Mandapa, Paris (75), 10 novembre 2023, . Shiva Shakti – Odissi – Danse indienne Vendredi 10 novembre, 20h30 Théâtre Mandapa, Paris (75) 16/12/8 Shiva Shakti est une ode enchanteresse aux traditions intemporelles de la danse Odissi. D’abord formé par sa mère depuis son enfance, puis auprès de Madhavi Mudgal, Sam Goraya célèbre ici l’union profonde de Shiva et Shakti, qui incarnent l’essence même de la création. Dans cette exploration étonnante des énergies divines, chaque chorégraphie devient une peinture vibrante où les rythmes palpitants et les mélodies éthérées font écho à la danse éternelle des forces. source : événement Shiva Shakti – Odissi – Danse indienne publié sur AgendaTrad Théâtre Mandapa, Paris (75) 6, Rue Wurtz

