Passing on the tradition – Musique indiennne
Dimanche 15 octobre, 18h00
Théâtre Mandapa, Paris (75)

L'un des plus grands maîtres de sarod indien au Mandapa. À ne pas manquer !

Ranajit Sengupta est l'un des plus grands maîtres de sarod indien. Originaire de Calcutta, représentant le style « Maihar Gharana », Il est aussi compositeur et s'est produit dans plus de 45 pays au cours des 30 dernières années. Il a voulu inscrire ce duo exceptionnel avec son fils Rajarshi, qui joue une mandoline à 19 cordes spécialement conçue pour jouer des ragas, dans la transmission et la tradition classique de l'Inde du Nord. Ils seront accompagnés au tabla par Kousik Banerjee, disciple de Pandit Anindo Chatterjee.

