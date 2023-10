récital de Kathak – Danse classique de l’Inde du Nord Théâtre Mandapa, Paris (75), 14 octobre 2023, .

D’abord formée par Sharmila Sharma depuis 1998, puis boursière des gouvernements français et indien, Isabelle Anna devient la disciple du maître Jaikishan Maharaj à New Delhi où elle obtient en 2006 le diplôme d’Etudes Supérieures à l’Institution Kathak Kendra, études complétées du chant, tabla et yoga.

Ses 9 années en Inde se sont partagées entre de nombreux récitals traditionnels et ses propres créations chorégraphiques, fruits de ses recherches sur les sources du Kathak.

Rare occidentale labellisée par le gouvernement indien, elle fonde sa compagnie, Kaléidans’Scop en 2007 et se produit régulièrement, en solo ou avec Deepak Maharaj et en avril 2012 au Musée Guimet avec Anuj Mishra.

Très jeune, attirée par la pédagogie, elle enseigne le Kathak à l’Ecole Française de New Delhi, et collabore à des projets pédagogiques.

De retour à Paris, elle crée son école au Centre Mandapa où elle fait valoir la Kalka-Bindadin Gharana de Lucknow, tradition de son maître Pt Jaikishan Maharaj.

