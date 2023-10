Transmission 1 – Bharatanatyam – Danse indienne Théâtre Mandapa, Paris (75), 8 octobre 2023, .

Transmission 1 – Bharatanatyam – Danse indienne Dimanche 8 octobre, 15h00 Théâtre Mandapa, Paris (75) 16/12/8

Récital par Vidya, professeur de Bharata-Natyam au centre Mandapa depuis 1987 et disciple de Kalaimamani M.K. Saroja (reconnue comme une des meilleures expertes dans l’art de l’abinaya et décédée en juin 2022).

Vidya a mené une carrière de danseuse et chorégraphe. Elle a donné de nombreux spectacles en France et à l’étranger, notamment en Inde, dans des salles de spectacles, dans plusieurs temples et pour les cérémonies religieuses. Elle a formé de nombreuses danseuses devenues elles-mêmes professionnelles.

Au travers de padams – pièces narratives – Vidya exprimera les différents sentiments de chacune des pièces : Joie, Force, Ironie, Amour, Jalousie, Dévotion et Émerveillement.

Tous ces sentiments seront interprétés sur musique, en position assise, et traduits par les mudras (gestes de mains) et l’abinaya (expressions du visage)

À l’issue de cette partie, elle pourra évoquer son parcours lors d’une discussion ouverte.

Théâtre Mandapa, Paris (75) 6, Rue Wurtz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

