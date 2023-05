Iraniennes – Concert de musique persane Théâtre Mandapa, Paris (75), 4 juin 2023, .

Behkameh Izadpanah et Narges Torshizi, ce duo musical et amical de longue date se réunissent à nouveau et vont partager le plaisir de leurs promenades dans les modes de la musique savante persane avec son public. Dans une deuxième partie, le son délicat de setar et les roulements raffinées de tombak accompagnerons la voix de la jeune chanteuse Nazanin Saveh, pour prolonger ce voyage dans les paysages colorés et remplis d’émotion de la musique iranienne. Ce concert est une deuxième collaboration de Behkameh et Nazanin.

Théâtre Mandapa, Paris (75)
6, Rue Wurtz

2023-06-04T18:00:00+02:00 – 2023-06-04T22:00:00+02:00

