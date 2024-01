Nuit du dragon – Nuit de contes Théâtre Mandapa Paris, samedi 10 février 2024.

Nuit du dragon – Nuit de contes À l’occasion du Nouvel An chinois, venez passer une nuit entière à écouter les contes des cultures d’Asie qui célèbrent chaque année un animal mythique et leurs histoires enflammées ! 10 et 11 février Théâtre Mandapa Nuit entière 30/25/20 EUR

Veillée 20h30 24h 20/16/12 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-11T00:00:00+01:00 – 2024-02-11T06:00:00+01:00

À l’occasion du Nouvel An chinois, venez passer une nuit entière à écouter les contes des cultures d’Asie qui célèbrent chaque année un animal mythique et leurs histoires enflammées !

Veillée en famille – De 20h30 à 23h30

Hei mai Li, Cie du chameau

Fééries d’Asie, Isabelle Genlis,

Fumie Hihara, Isabelle Anna

La vaillante et les dragons,

Isabelle Sauvage

Pause 45 min

Nuit Part. 1 – De 0h30 à 2H30

Nundaemok, la prunelle de mes yeux

Hervé Péjaudier

Sagesses en Kamishibaï,

Philippe Robert

Pause 30 min

Nuit Part. 2 – De 3h à 5h

Dragons, Guillaume Louis

Rakugo, Stéphane Ferrandez

Petit déjeuner

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/nuit-du-dragon »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

conte nuit artistique

Théâtre Mandapa