Entrechats – conte musical Théâtre Mandapa Paris

Entrechats – conte musical Les chats cachent parfois derrière leurs prunelles lumineuses, des êtres démoniaques ou des âmes de passeurs… Dimanche 4 février, 15h00 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Le chat est la star internationale de la toile. Charmants compagnons qui aiment tant se rouler et s’étirer sous les rayons de l’Empire du soleil levant, cachent parfois derrière leurs prunelles lumineuses, des êtres démoniaques ou des âmes de passeurs. Entrechats contés, entre deux mondes.

À partir de 8 ans

Isabelle Genlis, conte

Fumie Hihara, musique

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

conte conte musical

