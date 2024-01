Histoire de Rama – récit dansé Théâtre Mandapa Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Histoire de Rama – récit dansé L’histoire du Prince Rama, avatar du dieu Vishnou, et de sa lutte contre le démon Ravana… Vendredi 26 janvier, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

“Milena Salvini écrivait. Elle nous a laissé – entre autres textes – son Récit du Ramayana : l’histoire du Prince Rama, avatar du dieu Vishnou, et de sa lutte contre le démon Ravana.

Une épopée fondatrice de la culture indienne.

En hommage à cette grande artiste et connaisseuse de la tradition indienne, Nathalie Le Boucher dansera des moments de Kathakali sur la lecture du texte proposée par Isabelle Sauvage. »

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/histoire-de-rama »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

danse inde

©