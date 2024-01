Contes de jade – Contes traditionnels chinois Théâtre Mandapa Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Contes de jade – Contes traditionnels chinois En Chine, il se peut qu’on rencontre un être lumineux aux yeux pleins de malice et une gourde en bandoulière. C’est un sage Immortel… Samedi 20 janvier, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Pleins d’amour, de tendresse, de compassion, ces sages accomplis sont sensibles au bonheur de l’humanité.

Ils interviennent secrètement dans les vies, ouvrent les portes d’étranges aventures.

Ils cultivent l’humour et aiment émerveiller. Absolument libres, ils survolent le monde sur le dos d’une grue ou disparaissent dans leur gourde !…

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

conte spectacle