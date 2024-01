Dans l’ombre, les Yôkai – Conte japonais Théâtre Mandapa Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Dans l’ombre, les Yôkai – Conte japonais Vendredi 19 janvier, 20h30 Théâtre Mandapa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

Depuis l’époque des samouraïs, les japonais s’adonnent à un jeu pour oublier la chaleur de l’été : convier ses amis dans un lieu plongé dans l’obscurité, y disposer 100 bougies et raconter une histoire d’épouvante. On dit qu’une fois la 100e bougie éteinte et la dernière histoire racontée, un fantôme apparaîtra.

Plongez au cœur du folklore japonais et croisez peut-être votre premier yôkai !

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/dans-lombre-les-yokai »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

conte mandapa