Le portrait de l’aube Imaginaire de Manchourie et du Soleil Levant – Conte musical Théâtre Mandapa Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Le portrait de l’aube Imaginaire de Manchourie et du Soleil Levant – Conte musical Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T22:00:00+01:00

Du Nord-Est de la Mongolie et de la Chine au pays du Soleil Levant, un imaginaire se joue des frontières et réunit le continent aux archipels de la mer du Japon. Là, femmes-oiseaux, hommes-loups, esprits des arbres et artistes illuminés, se fondent dans un légendaire magique et raffiné pour faire le portrait de l’aube.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/le-portrait-de-laube-imaginaire-de-manchourie-et-du-soleil-levant »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

conte mandapa