Drôle de soupe – Contes d’Asie en musique à partir de 4 ans Mercredi 20 décembre, 14h30 Théâtre Mandapa Adulte 10 EUR

Enfant 8 EUR

C’est une dame qui veut cuisiner une bonne soupe.

Alors qu’elle fait tourner sa louche, avec la fumée, montent tour à tour des histoires et des sons…

Nourrissants et enjoués, cinq petits contes venus de la Corée, de la Chine et du Japon nous poussent à écouter d’une oreille attentive le chant des hirondelles, à cueillir et recueillir les petites choses qui nous font grandir, à toujours prendre la vie du bon côté, avec ses surprises.

Céline Verdier fait résonner les histoires avec un assortiment de mélodies, de comptines et de chants aux sonorités d’Asie.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:30:00+01:00 – 2023-12-20T15:30:00+01:00

conte jeune public