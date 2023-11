Shakuhachi et shamisen – Musique japonaise Théâtre Mandapa Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Shakuhachi et shamisen – Musique japonaise Vendredi 15 décembre, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Le duo Satsuki propose un large éventail musical : mélodies méditatives portées par le son profond et envoûtant du shakuhachi, rythmes enjoués du Minyô, chants des fêtes populaires, mais aussi l’énergie rugueuse du Tsugara-shamisen, appelé aussi « Blues Japonais », ou encore le style délicat et mélancolique du Kakyoku, art de l’époque Meïji.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/shakuhachi-et-shamisen »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lemandapa.gmail.com »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

