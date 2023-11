Récital de Mohini Attam – Danse de l’Inde Théâtre Mandapa Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Récital de Mohini Attam – Danse de l’Inde Vendredi 8 décembre, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Ce style féminin, dominé par des sentiments d’amour et de dévotion, s’enracine dans la tradition des danses sacrées des temples comme dans celles des danses collectives. Né au Kérala, le Mohini Attam emprunte au Kathakali sa gestuelle, mais reste essentiellement une danse de soliste.

Brigitte Chataignier est la seule artiste française respectée en Inde à l’égal d’une Indienne dans cet art qu’elle pratique professionnellement depuis plus de vingt-cinq ans.

Suivi d’un échange avec l’artiste

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

