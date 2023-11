Récital de Bharata Natyam – Danse de l’Inde • Anusha Cherer Théâtre Mandapa Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Récital de Bharata Natyam – Danse de l’Inde • Anusha Cherer Dimanche 3 décembre, 15h00 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

« Un récital où la danseuse, également actrice et rythmicienne, entraîne le spectateur dans l’univers merveilleux de la mythologie indienne, à la découverte des dieux et déesses qui, telles des sculptures vivantes, prennent vie. »

Formée dès son plus jeune âge à la danse classique, Anusha étudie le Bharatanatyam auprès de Srimati Sivaselvi Sarkar. Après avoir passé son Aranguetram – 1er récital solo – elle effectue plusieurs séjours en Inde afin de se perfectionner, notamment dans l’art de l’abhinaya, auprès d’artistes de renommée internationale…

Anusha se produit depuis plus de 20 ans en France ainsi qu’à l’étranger en tant que danseuse soliste et en collaboration avec de nombreux artistes.

Suivi d’un échange avec Anusha Cherer et Angela Sofia Sterzer.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/recital-de-bharata-natyam-3 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00

danse show