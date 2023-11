Unsuidō 雲水道 – Musique japonaise Théâtre Mandapa Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Unsuidō 雲水道 – Musique japonaise Vendredi 1 décembre, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

C’est par la maîtrise du relâchement et du souffle, que jaillissent les sons du tambour Taiko, de la flûte Shakuhachi, les enchaînements du sabre Katana (iaidō) et du Nō. Paradoxe de légèreté ancrée et de mouvements dans l’immobilisme, sons évocateurs et gestuelle qui suscitent intériorité et partage de l’instant, créant une œuvre éphémère qui nous touche au plus profond, éveillant le sourire de la sérénité…

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

