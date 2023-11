Sitar for soul – Musique Hindoustanie Théâtre Mandapa Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Sitar for soul – Musique Hindoustanie Vendredi 24 novembre, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Traditionnellement, le sitar est l’instrument virtuose utilisé pour mettre en valeur les ragas traditionnels de la musique classique du nord de l’Inde, tandis que le tabla met en évidence les subtilités du rythme.

Précoce et virtuose, Deepsankar est la quatrième génération de sitaristes d’une famille de musiciens.

Il s’est embarqué dans son voyage musical dès son plus jeune âge sous la tutelle de son père, Pandit Hara Shankar Bhattacharya, et sous les conseils attentifs du maître Padmabhusahan Ustad Abdul Halim Jaffer Khan Saheb.

Étudiant de tabla de Benaras Gharana, Abhirup Roy est très acclamé par le public et les musiciens de Kolkata, c’est un virtuose du tabla de renommée internationale. Il n’a pas seulement conquis le public par son style de jeu unique, mais a également attiré les gens autant par ses compositions que par les directions de ses projets dans le monde entier.

La musique hindoustanie est pratiquée en Inde du Nord, au Népal, au Pakistan et en Afghanistan. C’est l’un des deux genres majeurs de la musique classique indienne avec la musique carnatique, de l’Inde du Sud.

le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

