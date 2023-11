Résonances et embuscades – Musique chinoise Théâtre Mandapa Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Wu Bing, guzheng (cithare à 21 cordes) : « Le retour du pêcheur ».

Wu Bing et You Mengjia (danse) « La Cascade en haut de la Montagne » Inspiré d’un poème de la dynastie Tang

(618 – 907 de notre ère) évoquant deux thèmes, la montagne et le torrent.

Wu Bing, guzheng : « Résonances – Tie Ma Yin » (contemporain, 1985)

You Mengjia : Danse traditionnelle : « Le croissant de Lune s’élève dans le ciel ».

Wu Bing : Pipa (luth à quatre cordes)

« Danse de Yi »(1960)

« Chante et danse » (1925)

You Mengjia : Danse de l’éventail : « les papillons amoureux – Liang Zhu »

Wu Bing : Pipa « L’Embuscade » : il s’agit d’une composition classique, emblématique du pipa, qui a pour thème une bataille illustre, décisive pour l’Empereur des HAN. De nombreuses techniques y sont utilisées : roulements, claquements, pizzicato, harmoniques, glissando. L’Idée est de visualiser la bataille, écoutez et vous entendrez les chevaux hennir et le choc des armes.

Wu Bing enseigne à l’Institut Supérieur d’Art du Zhejiang, le luth chinois (pipa) et le guzheng (cithare) durant 20 ans, tout en menant une carrière de soliste en Asie, Europe et USA.

You Mengjia, professeur de danse, danseuse et également chorégraphe, médaille d’or lors de la 2ᵉ édition du « Festival International des Arts pour Enfants », à Wenzhou.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

