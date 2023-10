Carnaval Animal – Danse de l’Inde et création contemporaine Théâtre Mandapa Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Carnaval Animal – Danse de l’Inde et création contemporaine Jeudi 16 novembre, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Cette nouvelle création est conçue comme un plaidoyer pour le vivant, une glorification de la Nature.

Explorant la poésie du corps et l’art de la transformation, il nous connecte aux énergies de la terre et du ciel.

Se déploient majestueusement la beauté de l’univers, la danse des dieux, des hommes, des animaux et des végétaux.

Lauréat du prix Villa Médicis, Dominique Delorme mène depuis 35 ans une carrière de danseur et de chorégraphe en Europe, en Asie et aux USA.

Initialement formé au Bharatanatyam, il se spécialise dans les karanas, disparus au 14ᵉ siècle. Nourri de rencontres internationales, il participe à la renaissance de ces techniques de l’antiquité, les transpose dans un contexte nouveau et transmet leur modernité.

Il a créé de nombreux spectacles en solo, en duo, pour sa compagnie basée à Paris et pour d’autres compagnies en Europe et aux USA.

Il a collaboré avec des metteurs en scène au théâtre et au cinéma.

Il donne des conférences et dirige des master classes en Europe, Inde, USA.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/carnaval-animal »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

danse Mandapa