L’îlet aux sorcières – Contes de la Caraïbe – Marionnettes Mercredi 15 novembre, 14h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 10 – Enfant 8

Il n’est pas bon pour les enfants de sortir la nuit car : « La nuit, dit-on, de drôles de créatures rôdent sur l’île ! »

Malheureusement, certains ti’manmailles n’ont guère le choix et d’autres ne sont guère obéissants… Comme Ti’ Kolo, à la peau couleur cannelle, que son méchant oncle envoie au fond du jardin, dans la nuit noire, chercher un sac de patates.

Ou l’Enfant têtu qui, malgré les avertissements de sa maman-doudou, retourne dans la forêt sombre pour y retrouver sa flûte oubliée…

Jouant de sa voix et de son corps, Jean l’Océan conte l’enfance créole, bouillonnante, palpitante, instantanée et donne vie à ces «ti’manmailles» qui portent un regard immense sur la vie.

Dans le cadre du festival du « Mois Kreyol » avec Difékako.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T15:30:00+01:00

spectacle marionnettes