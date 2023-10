Soirée Butô : Hommage à Iwana Masaki Théâtre Mandapa Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Soirée Butô : Hommage à Iwana Masaki Samedi 11 novembre, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Moeno Wakamatsu présentera son Butô, une création (commune par l’esprit) dédiée au Mandapa, en ce jour anniversaire du décès son époux : Iwana Masaki.

Iwana Masaki était l’un des plus éminents danseurs de Butô en France.

Au fil des années, il a offert au Mandapa cinq spectacles, créations ou reprises dédiées au lieu ; chacun a laissé une marque inaltérable.

L’hommage sera suivi d’une collation, entourée de photos de Masaki.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00

