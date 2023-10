Ratatouille, tignasse et cie Théâtre Mandapa Paris, 30 octobre 2023, Paris.

Cinq histoires tirées des albums de Claude Boujon, loufoques et décalées, racontées en musique avec des ombres colorées et des marionnettes.

Les personnages, familiers à tant d’enfants et d’adultes, prennent vie dans un spectacle léger et gai qui respecte l’esprit narquois et tendre des livres de Claude Boujon.

« Pour ce théâtre d’ombres, nous utilisons des ombres géantes et des ombres plus petites, des ombres en noir et des ombres en couleur. »

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Marionnettes théâtre d’ombres