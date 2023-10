Contes horrifiques Théâtre Mandapa Paris, 27 octobre 2023, Paris.

Contes horrifiques Vendredi 27 octobre, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Issues du répertoire traditionnel, des histoires qui font dresser les cheveux sur la tête.

Un cocktail horrifique de contes traditionnels et d’histoires fantastiques.

Prenez ces histoires très noires, si noires qu’on en frémit, mais qu’on en rit aussi.

Ajoutez-y la fantaisie et l’imagination de la conteuse, mélangez, et savourez saignant !

Réservé aux amateur(e)s du genre, à rire jaune dans les bras parentaux.

À partir de huit ans, pas avant !

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T21:30:00+02:00

conte théâtre