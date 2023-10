Contes qui font peur, un peu ! Théâtre Mandapa Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Contes qui font peur, un peu ! 25 – 27 octobre Théâtre Mandapa Adulte 10 euros Enfant 8 euros

Contes issus du répertoire traditionnel, des histoires qui font peur, mais pas trop, juste pour le plaisir du frisson !

Des histoires de loup, de poules, de renards, d’ogre et de rusées petites filles.

Éclectique par goût, Lorette Andersen s’intéresse tant à la légende contemporaine qu’au conte merveilleux ou aux récits de contrées très lointaines.

Son premier répertoire a été les contes de Suisse romande.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:30:00+02:00 – 2023-10-25T11:30:00+02:00

2023-10-27T14:30:00+02:00 – 2023-10-27T15:30:00+02:00

conte jeune public