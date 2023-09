Kisa mi lé – Seul en scène Théâtre Mandapa Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Kisa Mi Lé raconte la colère d’un jeune homme déraciné à sept ans et à qui on a interdit de parler sa langue maternelle, le créole réunionnais. Vingt ans plus tard, il revient sur les traces de son enfance, à la recherche de réponses sur un passé trouble, en quête aussi de son identité.

Le spectacle fait écho au témoignage d’un grand-père ou « gramoun kréol », expliquant qu’il interdit à son petit-fils de parler la langue car « ici, il n’y a plus d’avenir », et « ce n’est pas avec cette langue qu’il aura du travail ».

Daniel Léocadie comprend cette peur, mais pose la question : si tous les grands-pères faisaient cela, qu’adviendrait-il de la langue ?

Il imagine alors la parole de ce petit-fils : la mort de son grand-père provoque un bouleversement qui l’amène à retourner sur sa terre natale.

Ce voyage est une quête de son histoire, à la recherche d’une autre part de lui-même restée là-bas pour enfin répondre à la question : kisa mi lé ? Qui suis-je ?

Seul en scène, Daniel Léocadie s’attaque ainsi aux questions de l’identité réunionnaise, du bilinguisme et de l’assimilation. Le comédien est au centre d’une confrontation entre les langues française et créole, entre deux identités qu’il tente de faire cohabiter.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

2023-10-13

