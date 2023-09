Récital de Mohini Attam – Danse de l’Inde Théâtre Mandapa Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Récital de Mohini Attam – Danse de l’Inde Samedi 7 octobre, 20h30 Théâtre Mandapa Prix : 16/12/8

Le Mohiniyattam est un style de théâtre dansé indien au langage gestuel complexe et aux mouvements circulaires qui font écho à la nature généreuse abondamment arrosée par les pluies de la mousson du Kerala, où il trouve ses racines. Disciple de Dr. Neena Prasad, Thomas est l’un des très rares danseurs de Mohiniyattam. D’abord formé au Bharatanatyam il se consacre désormais au Mohiniyattam qu’il enseigne également.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

