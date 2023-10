Bharatanatyam – Récital de danse indienne Théâtre Mandapa Paris, 1 octobre 2023, Paris.

Formée auprès des illustres maîtres du Sri Rajarajeshwari Bhartha Natya Kala Mandir à Mumbai, et instructrice de yoga, Namita Bodaji mêle sa pratique dans ses chorégraphies, dans sa danse et interprétation.

Ce récital sera une combinaison de chorégraphies traditionnelles et d’autres spécialement créées pour cet hommage au Mahatma.

le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

